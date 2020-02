Ook Sony Niet Aanwezig Op MWC Door Coronavirus

Steeds meer fabrikanten zeggen het Mobile World Congress in Barcelona af. De laatste fabrikant die heeft besloten om niet te komen is Sony. Eerder hebben LG, ZTE, Amazon, Ericsson en NVIDIA al afgezegd vanwege het coronavirus.

Net als de andere fabrikanten vindt Sony de risico’s voor zijn personeel en het publiek op het Mobile World Congress te groot. Sony zal de nieuwste producten van het bedrijf wel introduceren, maar dan via hun Xperia YouTube-kanaal om 8.30 uur (CET) op 24 februari. De Japanse fabrikant heeft de onderstaande verklaring gedeeld:

Sony volgt de ontwikkelingen voor wat betreft de uitbraak van het coronavirus, waardoor op 30 januari 2020 door de Wereldgezondheidsorganisatie tot een wereldwijde noodsituatie werd uitgeroepen, op de voet. Omdat we het grootste belang hechten aan de veiligheid en het welzijn van onze klanten, partners, media en werknemers, hebben we de moeilijke beslissing genomen om ons terug te trekken van deelname aan het MWC 2020 in Barcelona, Spanje.