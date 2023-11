Sony Start Uitrol Android 14 Voor Xperia 1 V

Sony is begonnen met de uitrol van Android 14 voor de Sony Xperia 1 V. De nieuwste update rolt geleidelijk uit in Europa en brengt onder andere nieuwe camera-functies met zich mee.

Via een bericht op de Sony-website heeft de Japanse fabrikant laten weten dat de Android 14-update nu uitrolt naar de Sony Xperia 1 V. Sony spreekt in het bericht alleen over de nieuwe camera-functies die de update met zich meebrengt. Zo bevat de update onder andere een verbeterde bokeh-modus voor het maken van mooiere portretfoto’s. Ook kun je gebruikmaken van de nieuwe Video Creator-app voor het bewerken van video’s. Daarnaast kun je gebruikmaken van de nieuwe features van Android 14, die zich voornamelijk richten op privacy, veiligheid en het personaliseren van de interface.

De update rolt in fasen uit, waardoor het nog een aantal dagen tot weken kan duren voordat de Android 14-update voor alle Sony Xperia 1 V-toestellen beschikbaar is. De Sony Xperia 1 V is de vlaggenschip-smartphone van Sony die in juni in Nederland op de markt verscheen voor een stevige adviesprijs van 1399 euro.

via [androidplanet]