Foto’s Tonen LG V60 ThinQ Met Vierdubbele Camera

De doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass heeft foto’s gedeeld van de LG V60 ThinQ. De foto’s geven details over de camera’s, de accu en andere specificaties.

Als de onderstaande foto’s inderdaad van de LG V60 ThinQ zijn weten we dat de smartphone beschikt over een usb-c poort en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De selfie-camera lijkt te zijn geplaatst in een druppelnotch en de accu heeft een capaciteit van 5000 mAh. Achterop vinden we een langwerpige camera-module met vier lenzen en een led-flitser. Volgens eerdere de geruchten heeft de smartphone 5G-ondersteuning.

LG zal de V60 ThinQ later deze maand officieel introduceren via een eigen evenement. Oorspronkelijk zou LG de smartphone op het Mobile World Congress introduceren, maar vanwege de gevaren van het coronavirus heeft LG besloten om dit jaar niet naar de beurs af te reizen.

