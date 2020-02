Mobile World Congress 2020 Afgelast

Het Mobile World Congress 2020 is door de organisator GSMA afgelast. Tientallen fabrikanten hadden de beurs de afgelopen dagen al afgezegd vanwege de uitbraak van het coronavirus.

We schreven meerdere keren dat steeds meer fabrikanten niet naar het Mobile World Congress afreizen om hun nieuwste smartphones te tonen. LG, Sony, HMD Global en nog veel meer grote namen vinden de risico’s van het coronavirus te groot en willen hun werknemers en het publiek hier niet aan blootstellen.

GSMA CEO John Hoffman heeft in een verklaring aangegeven dat het uitbreken van het virus het “onmogelijk” heeft gemaakt om het evenement door te laten gaan. Smartphonefabrikanten zullen hun nieuwste producten nu dus op een andere manier moeten aankondigen. Dit doen ze via losstaande evenementen of via livestreams.

via [AW]