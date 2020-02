Royole Zegt MWC 2020 Af En Introduceert FlexPai 2

De fabrikant Royole heeft MWC 2020 afgezegd vanwege de mogelijke gevaren van het coronavirus. Wel zal Royole deze maand de FlexPai 2 introduceren, de opvolger van de eerste opvouwbare smartphone.

Steeds meer fabrikanten besluiten om dit jaar niet naar het Mobile World Congress 2020 te gaan, omdat er een kans bestaat dat dit resulteert in het verspreiden van het coronavirus. Royole is de laatste fabrikant die de beurs heeft afgezegd en zijn nieuwste producten daar dus niet zal tonen. In plaats van een presentatie tijdens het MWC kondigt het bedrijf vóór het MWC de FlexPai 2 aan. Details over de gloednieuwe vouwbare telefoon heeft Royole nog niet gegeven.

“Met de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers, partners en klanten als onze eerste prioriteit, hebben we de moeilijke beslissing genomen om onze deelname aan het MWC dit jaar te cancelen,” verklaarde Dr. Bill Liu, oprichter en CEO van Royole Corporation. “Het is jammer dat we niet aanwezig kunnen zijn tijdens MWC 2020 om onze nieuwe baanbrekende opvouwbare telefoon te presenteren, de FlexPai 2. In plaats daarvan zullen we deze binnenkort vóór het MWC wereldwijd aankondigen.”