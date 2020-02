Vodafone Lanceert In Maart 5G ready-abonnement

Vodafone zal zijn Red (Pro)-abonnement over ongeveer een maand ‘5G ready’ maken. Het ‘5G ready’ maken van de abonnementen zal begin maart gebeuren. Ook zal Vodafone in maart beginnen met de verkoop van 5G-smartphones.

Bestaande en uiteraard nieuwe Red (Pro)-abonnement zijn vanaf begin maart 5G ready. Klanten hoeven niks extra te betalen om van het 5G-netwerk gebruik te mogen maken. Het ‘5G ready’ maken van een toestel wil overigens niet zeggen dat je gelijk van 5G gebruik kunt maken. Vodafone, T-Mobile en KPN wachten namelijk nog op de veiling van 5G-frequenties. De overheid houdt die veiling uiterlijk in juni. Zodra Vodafone ruimte op de 5G-frequentiebanden heeft gekregen kunnen klanten van het 5G-netwerk gebruikmaken.

Op 13 maart verschijnen de Galaxy S20-smartphones in Nederland op de markt. Deze toestellen beschikken over 5G-ondersteuning en worden ook door Vodafone verkocht. Gebruikers van deze toestellen kunnen later dit jaar dus gebruikmaken van Vodafone’s 5G-netwerk. Andere fabrikanten zullen dit jaar ook 5G-smartphones in Nederland op de markt brengen.

via [androidplanet]