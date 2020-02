Smartphonemerk Essential Stopt Ermee

Android-oprichter Andy Rubin startte in 2017 het bedrijf Essential. Niet veel later bracht het bedrijf zijn eerste smartphone op de markt onder de naam Essential PH-1. Ondanks dat het een interessant toestel was is het nooit een groot succes geworden. Essential heeft in een verklaring laten weten dat het bedrijf er nu helemaal mee stopt.

Een opvolger van de Essential PH-1 is nooit uitgebracht, maar we kregen wel een concepttelefoon met de naam Project GEM te zien. Essential heeft nu laten weten dat dit project is stopgezet en dat het hele bedrijf ermee stopt.

“Despite our best efforts, we’ve now taken Gem as far as we can and regrettably have no clear path to deliver it to customers. Given this, we have made the difficult decision to cease operations and shutdown Essential.”