“Verkoop Samsung Galaxy S20 Valt Tegen”

De onlangs aangekondigde Samsung Galaxy S20-serie verkoopt nog niet erg goed in thuisland Zuid-Korea. De tegenvallende verkoop zou te danken zijn aan de hoge adviesprijs, te weinig aanbiedingen en het coronavirus.

Volgens de nieuwssite The Korea Herald wist Samsung in Zuid-Korea op de eerste dag 70.800 Galaxy S20-toestellen te verkopen. Ter vergelijking, Samsung wist van de Galaxy S10 in dezelfde periode 140.000 toestellen te verkopen en van de Galaxy Note 10 zelfs 220.000 stuks. Een bron van een Koreaanse telecomprovider zou tegen de nieuwssite hebben gezegd dat “verkopen hebben te lijden onder de sterke afname van kortingen voor nieuwe telefoons“. Ook is het aantal mensen dat naar de winkels gaat een stuk lager vanwege het coronavirus, dat momenteel flink rond gaat in Zuid-Korea.

Daarnaast heeft Samsung de interesse mogelijk iets te hoog ingeschat met de steeds hoger wordende adviesprijzen. De goedkoopste Samsung Galaxy S20, met 128GB opslagruimte, is te bestellen voor 899 euro. De Galaxy S20 Plus kost 1099 euro en de prijzen lopen op tot 1549 euro voor de Galaxy S20 Ultra met 512GB opslagruimte.

De Samsung Galaxy S20-serie is vanaf 13 maart in Nederland verkrijgbaar.

