Motorola Moto G8 Aangekondigd

Motorola heeft deze week de Moto G8 officieel aangekondigd. De Motorola Moto G8 is een budget-smartphone met een grote accu en een driedubbele camera. Een adviesprijs of een releasedatum heeft de fabrikant nog niet gegeven.

De Motorola Moto G8 beschikt over een 6,4-inch scherm met een HD-resolutie van 1560 bij 720 pixels, een Snapdragon 665-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 4000 mAh accu, een vingerafdrukscanner en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. In het scherm zit een kleine uitsparing voor de 8MP selfie-camera en achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 16MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De smartphone draait op Android 10 en de behuizing is voorzien van een waterafstotende coating. Hierdoor is de smartphone ook te gebruiken wanneer het regent.

via [androidplanet]