OnePlus 8 Zal Opnieuw Duurder Worden Dan Zijn Voorganger

OnePlus heeft laten weten dat de OnePlus 8 duurder zal worden dan zijn voorganger. Dit komt doordat de smartphone 5G-ondersteuning heeft. De goedkoopste uitvoering van de OnePlus 7 kost 559 euro.

Volgens de geruchten zal OnePlus in de eerste helft van april de OnePlus 8 Lite, de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro introduceren. CEO Pete Lau heeft bekendgemaakt dat de gehele OnePlus 8-serie 5G-ondersteuning krijgt.

We zijn trots dat we een van de eerste smartphonefabrikanten zijn die met een volledig 5G-proof lijn komen. OnePlus was er in meerdere opzichten als eerste bij met 5G – en daar is deze introductie dus geen uitzondering op.