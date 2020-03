Xiaomi Opent Dit Voorjaar Eerste Nederlandse Xiaomi Mi Store

Xiaomi heeft tegenover de website AndroidWorld laten weten dat de fabrikant dit voorjaar de eerste fysieke winkel in Nederland zal openen. In de Xiaomi Mi Store kun je de smartphones, maar ook andere producten van Xiaomi bekijken en uitproberen. Denk hierbij aan laptops, wearables, elektrische scooters en andere apparaten.

Net als Apple en Samsung wil Xiaomi fysieke winkels openen zodat consumenten de producten vam Xiaomi van dichtbij kunnen ervaren. Het is nog onduidelijk waar en wanneer de eerste Nederlandse Mi Store geopend zal worden, maar Virginia Xu, senior public relations manager voor Xiaomi heeft nu wat meer duidelijkheid gegeven.

“We willen een Mi Store openen in Nederland in de eerste helft van dit jaar.” Binnen een aantal maanden mogen we dus de eerste Mi Store verwachten. Waar Xiaomi de eerste Mi Store zal openen weten we nog niet, maar de fabrikant heeft eerder al aangegeven dat de eerste winkels zullen verschijnen in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.

via [AW]