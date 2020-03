Xiaomi Mi 10 (Pro) Wereldwijd Gelanceerd

Xiaomi heeft afgelopen weekend de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro wereldwijd gelanceerd. Het gaat om twee krachtige toestellen, die overigens wel een hogere adviesprijs meekrijgen dan je van Xiaomi zou verwachten.

Nadat Xiaomi de Mi 10-serie eerder al voor de Chinese markt introduceerde heeft de fabrikant de smartphone via een online-conferentie nu ook voor de Europese markt aangekondigd. De Xiaomi Mi 10 en de Xiaomi Mi 10 Pro krijgen een adviesprijs mee van 799 euro en 999 euro. In China kost de smartphone meer dan 200 euro minder.

De Xiaomi Mi 10 beschikt over een 6,67-inch OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2340 x 1080 pixels. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor met 5G-modem, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4780mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een 20MP selfie-camera. De vierdubbele rear-camera bestaat uit een 108MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens, een 2MP macrolens en een dieptelens.

De Xiaomi Mi 10 Pro heeft dezelfde processor, hetzelfde scherm, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en dezelfde selfie-camera. Het verschil zien we in de accu en de rear-camera. Zo heeft de Mi 10 Pro een 4500mAh accu met ondersteuning voor 50W snelladen en bestaat de rear-camera uit een 108MP hoofdlens, een 20MP ultragroothoeklens, een 12MP portretcamera en een 8MP telelens met 10x hybride zoom.

Beide uitvoeringen zijn vanaf 15 april in Europa verkrijgbaar. De Xiaomi Mi 10 Pro kost 999 euro en verschijnt op de markt in de kleuren Solstice Gray en Alpine White. De Xiaomi Mi 10 komt op de markt in de kleuren Coral Green en Twilight Grey en kost 799 euro (6GB/128GB) of 899 euro (8GB/256GB).