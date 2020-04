OnePlus 8 en 8 Pro Ontvangen OxygenOS 10.5.3/10.5.5 Update

Een week na de uitrol van de vorige update staat alweer een nieuwe update klaar voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. De OxygenOS 10.5.3-update voor de OnePlus 8 en de OxygenOS 10.5.5-update voor de OnePlus 8 Pro brengen veel verbeteringen met zich mee.

OnePlus heeft onlangs een update uitgerold naar de OnePlus 8-serie, maar niet alles werkt naar behoren. OnePlus heeft daarom een nieuwe update uitgerold die verschillende verbeteringen met zich meebrengt. In de onderstaande changelog zien we wat deze update allemaal met zich meebrengt:

System

Optimized touch sensitivity on the screen edges (OP 8 Pro)

Optimized the display effects

Improved video smoothness in Motion graphics smoothing (OP 8 Pro)

Fixed known issues and improved system stability

Battery

Simplified interaction experience for Bedtime mode (OP 8 Pro)

Camera

Improved accuracy of white balance and focus in a dark environment

Improved the smoothness and stability

Network

Enhanced the mobile data and Wi-Fi transmission stability

Update worden in fasen uitgerold. Hierdoor kan het even duren voordat iedereen de update kan downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeemupdates‘.

via [droidapp]