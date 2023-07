“Eerste Opvouwbare OnePlus-smartphone Heet ‘OnePlus Open'”

OnePlus werkt aan zijn eerste opvouwbare smartphone, die mogelijk volgende maand al zal worden aangekondigd. Geruchten over de naam van de smartphone doken eerder al op, maar volgens nieuwe berichten krijgt de smartphone een andere naam dan eerder werd gedacht.

De eerste opvouwbare smartphone krijgt volgens tech-lekker Max Jambor de naam ‘OnePlus Open’. Dat is opvallend, want volgens eerdere geruchten zou OnePlus kiezen voor de naam ‘OnePlus Fold V‘. Het is mogelijk dat dit eerder ook de bedoeling was, maar dat OnePlus later heeft besloten om een wat originelere naam te kiezen die niet zo veel lijkt op die van de concurrentie.

Andere namen die OnePlus volgens de bron in gedachten had zijn Edge, Peak, Wing en Prime. Uiteindelijk zou de fabrikant echter hebben gekozen voor de naam Open. OnePlus heeft zelf nog geen details bekendgemaakt, maar naar verwachting zal de officiële introductie van de “OnePlus Open” in augustus plaatsvinden.

via [droidapp]