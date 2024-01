Renders: Dit Is De Samsung Galaxy Tab Active 5

Samsung werkt aan een nieuwe robuuste tablet met de naam Galaxy Tab Active 5. Op het internet zijn nu verschillende renders verschenen die de opvallende tablet van verschillende kanten laat zien.

Echt mooi zijn ze niet, maar er is een markt voor robuuste tablets met fysieke knoppen. Samsung is een van de fabrikanten die af en toe een “rugged” tablet op de markt brengt. Volgens de bron MSPowerUser werkt Samsung nu aan de Galaxy Tab Active 5, waarvan de bron verschillende renders heeft gedeeld.

Het valt op dat de tablet zeer dikke schermranden heeft en beschikt over een rubberen rand rondom de behuizing. Volgens de bron beschikt de Samsung Galaxy Tab Active 5 over een 8-inch LCD-scherm met een resolutie van 1920 x 1200 pixels, een Exynos 1380-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5050mAh accu en een enkele 13MP camera. De behuizing heeft een IP68-rating en Samsung levert de tablet met een S Pen. Het ontgrendelen van de tablet kan met een vingerafdruk of via gezichtsherkenning.

Naar verwachting komt Samsung ook nog met een Pro-model die over iets betere specificaties beschikt. Het is echter nog onduidelijk wanneer de introductie van de Samsung Galaxy Tab Active 5 zal plaatsvinden.

via [AW]