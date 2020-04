Nokia 6.2 Ontvangt Android 10 Update

HMD Global heeft in Nederland een Android 10-update uitgerold naar de Nokia 6.2. De update is 1,54GB groot en brengt een hoop nieuwe functies met zich mee.

Onlangs kwam de Android 10-update al binnen op de Nokia 7.2 en nu is de Nokia 6.2 aan de beurt. In Android 10 vinden we onder andere een volledige donkere modus, nieuwe gestures, slimme notificaties en meer privacyfuncties. Ook installeert de update de beveiligingspatch van april 2020. Deze patch dicht de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je in de instelling van de smartphone handmatig op updates controleren.

