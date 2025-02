Oppo Watch X2 Aangekondigd Voor 399 Euro

Oppo heeft een nieuwe Wear OS-smartwatch aangekondigd. De Oppo Watch X2 komt grotendeels overeen met de OnePlus Watch 3, maar is onder ander in de kleur blauw verkrijgbaar. Ook krijgt de Oppo Watch X2 een iets hoger prijskaartje mee van 399 euro.

De Oppo Watch X2 beschikt over een 1,5-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 466 bij 466 pixels en een piekhelderheid van 2200 nits. De 631 mAh accu gaat bij normaal gebruik 5 dagen en de energiebesparingsmodus tot 16 dagen mee op één acculading. De smartwatch maakt net als de OnePlus Watch 3 gebruik van twee chipsets, één chipset voor de zware taken en één energiezuinige chipset voor de minder zware taken.

De smartwatch is verder voorzien van 2GB RAM, 32GB ROM, een draaibare kroonwiel voor de navigatie, een waterdichte behuizing en verschillende sensoren voor het meten van je hartslag, stressniveau en het zuurstofniveau van je bloed. Ook kun je een hartfilmpje maken en een gezondsheidscheck uitvoeren.

De Oppo Watch X2 krijgt een adviesprijs mee van 399,99 euro en verschijnt op de markt in de kleuren zwart en blauw. Oppo heeft echter niet bekendgemaakt of de smartwatch ook maar Nederland komt.

via [androidplanet]