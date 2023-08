Nadat Netflix onlangs heeft besloten om gebruikers extra te laten betalen voor het delen van een Netflix-account, gaat concurrent Disney Plus nu ook maatregelen nemen om het delen van een account met andere mensen minder aantrekkelijk te maken.

Het delen van een wachtwoord van een streamingdienst met vrienden of familie is in Nederland vrij normaal. Je moet overigens maandelijks betalen voor dergelijke diensten, waardoor je op deze manier eenvoudig geld kunt besparen. Uiteraard zijn streamingdiensten hier minder blij mee, omdat ze op deze manier potentiële betalende klanten mislopen. Daarom heeft Netflix onlangs besloten om klanten extra te laten betalen als ze hun account delen met mensen buiten hun huishouden. Disney Plus heeft nu aangegeven dat ze ook gaan optreden tegen wachtwoorddelers.

Disney-CEO Bob Iger schrijft dat ze deze keuze hebben gemaakt vanwege financiële verliezen. Door het minder aantrekkelijk te maken om een account te delen, hoopt Disney het aantal Disney Plus-abonnementen te verhogen. Netflix zag een vergelijkbaar effect na het introduceren van de nieuwe maatregel.

Deel jij momenteel jouw Disney Plus-account met iemand anders, dan hoef je je voorlopig nog geen zorgen te maken. Disney heeft namelijk aangegeven dat ze pas in 2024 zullen optreden tegen wachtwoorddelers. Dit jaar zal Disney de maatregelen voorbereiden en later dit jaar zal Disney de regels aankondigen die het delen van een wachtwoord tegen moet gaan. Pas in 2024 zal Disney Plus actief actie ondernemen. Wat dit precies inhoudt is nog onduidelijk.

via [androidplanet]