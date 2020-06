Nieuwe Facebook-functie Laat Politieke Advertenties Uitschakelen

Facebook heeft een nieuwe functie gemaakt waarmee gebruikers politieke advertenties kunnen uitschakelen. De nieuwe functie zal eerst worden uitgerold naar de Verenigde Staten en komt in de herfst naar meer landen.

Nadat Twitter vorig jaar al besloot om politieke advertenties niet meer toe te laten heeft Facebook gekozen voor een iets lichtere aanpak. Facebook staat de advertenties nog wel toe, maar geeft gebruikers nu iets meer controle. Bij het zien van een politieke advertentie krijgen gebruikers namelijk de optie om die uit te schakelen. Het is ook mogelijk om in de instellingen van Facebook alle politieke advertenties uit te schakelen. Deze optie rolt overigens uit naar zowel Facebook als Instagram.

De nieuwe optie is één van de maatregelen waarmee Facebook wil voorkomen dat buitenlandse beïnvloeding via Facebook mogelijk is tijdens de aankomende Amerikaanse verkiezingen. Facebook geeft toe dat het bedrijf in 2016 te laat heeft gehandeld.

