Samsung Galaxy S8 Ontvangt Beveiligingsupdate Van Mei 2020

Samsung heeft weer een nieuwe update uitgerold. Dit keer gaat het om een beveiligingsupdate voor de Galaxy S8-serie. Na de installatie is de beveiliging van de smartphone voorzien van de patch van mei 2020.

De nieuwe update is 441MB groot en komt binnen op zowel de Galaxy S8 als de Galaxy S8+. De update dicht tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem, waardoor de smartphone weer wat beter beveiligd is tegen kwetsbaarheden. Het ziet er naar uit dat de update naast de beveiligingsverbeteringen verder geen nieuwe functies of optimalisaties heeft toegevoegd.

Je ontvangt een notificatie zodra de beveiligingsupdate voor jouw toestel klaarstaat. Het kan even duren voordat je de update ontvangt, omdat Samsung updates in fasen uitrolt.

via [droidapp]