Qualcomm Introduceert Mid-range Snapdragon 690 Met 5G-ondersteuning

Qualcomm heeft een nieuwe processor aangekondigd voor mid-range smartphones. De Snapdragon 690 heeft onder andere ondersteuning voor 5G op sub-6GHz-frequenties en ondersteuning voor 120Hz-schermen met een full-hd-resolutie.

De nieuwste processor van Qualcomm is ideaal voor mid-range smartphones met een aantal high-end eigenschappen, waaronder 5G-ondersteuning, schermen met een 120Hz verversingssnelheid en ondersteuning voor camera’s die 4k-beelden met hdr kunnen opnemen. Ook is er ondersteuning voor Wifi 6-ondersteuning.

De X51-modem van de Snapdragon 690 heeft alleen ondersteuning voor sub-6GHz-frequenties, waarmee je via het 5G-netwerk in theorie een maximale downloadsnelheid van 2,5Gbit/s en een maximale uploadsnelheid van 660Mbit/s kunt bereiken. Via 4G zijn download- en uploadsnelheden van 1,2Gbit/s en 210Mbit/s te bereiken.

De Snapdragon 690 beschikt over een Kryo 560-cpu (8nm-procedé) met twee Cortex A77-cores op 2GHz en zes zuinigere A55-kernen op 1,7GHz. Deze combinatie zou 20 procent beter moeten presteren dan de cpu van de Snapdragon 675-processor. Voor de gpu gebruikt de gpu een Adreno 619L. Deze gpu is tot 60 sneller dan de gpu van de Snapdragon 675. We verwachten de eerste smartphones met een Snapdragon 690-processor in de tweede helft van 2020.

via [tweakers]