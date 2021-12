Motorola Edge X30 Officieel Aangekondigd

Motorola heeft zojuist de Edge X30 geïntroduceerd. De Motorola Edge X30 is de eerste smartphone die is uitgerust met de krachtige Snapdragon 8 Gen 1-chipset. De Snapdragon 8 Gen 1 is de opvolger van de Snapdragon 888 en momenteel de snelste mobiele processor.

Motorola heeft in China een nieuwe high-end smartphone aangekondigd. Het gaat om de Motorola Edge X30 die draait op de Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm heeft deze processor onlangs aangekondigd en volgens het bedrijf is de Snapdragon 8 Gen 1 ongeveer 20 procent sneller en 30 procent energiezuiniger dan de Snapdragon 888-processor.

Naast de krachtige processor zijn de overige specificaties ook high-end. Zo heeft de Motorola Edge X30 een 6,7-inch Full HD OLED-scherm met een 144Hz-verversingssnelheid, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen, een 60MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

De Motorola Edge X30 draait uit de doos op Android 12 met Motorola’s MyUI-skin. In China krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 3199 Chinese yuan, omgerekend ongeveer 445 euro. Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet.