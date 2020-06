Google Foto’s Ontvangt Grote Update

Google heeft een grote update aangekondigd voor de Google Foto’s-app. De update bestaat uit een volledig aangepast ontwerp en geeft gebruikers toegang tot een nieuwe interactieve kaart.

Google heeft besloten om het uiterlijk van Google Foto’s verder te versimpelen. Zo heeft de navigatiebalk nu maar drie menu-onderdelen, genaamd Foto’s, Zoeken en Bibliotheek. Google heeft de gedeelte ‘Voor jou’ uit de app gehaald. De ‘Delen’-knop is verplaatst naar een plek links bovenin het scherm. Foto’s krijgen een grotere thumbnail en video’s worden automatisch afgespeeld.

Ook het Herinneringen-tabblad is aangepast, met grotere afbeeldingskaarten en nieuwe categorieën die voorheen in ‘Voor jou’ te vinden waren. Daarnaast is een nieuwe Zoeken-tabblad toegevoegd die het zoeken naar foto’s makkelijker moet maken.

De grootste wijziging is de nieuwe interactieve kaart, waarop je kunt zien op welke plekken en tijdstippen je foto’s hebt gemaakt. Je kunt je foto’s op de map lokaliseren op basis van de datum waarop je de foto hebt gemaakt.

De nieuwe update rolt de komende dagen uit. Je kunt de update dus elk moment verwachten.

via [androidplanet]