Render Toont HMD Skyline: Geïnspireerd Op Nokia Lumia-toestellen

HMD Global is van plan om een nieuwe smartphone met de naam HMD Skyline op de markt te brengen. Een gelekte render laat zien dat het design van de HMD Skyline erg veel wegheeft van de oudere Nokia Lumia-smartphones.

Op het internet is een render opgedoken van de HMD Skyline. Volgens deze render brengt HMD met de Skyline het bekende design van de Nokia Lumia terug. De smartphone heeft een kleurrijk ontwerp met een hoekige afwerking. Of de Skyline net als de Lumia een cirkelvormige cameramodule krijgt is nog onduidelijk, want de render toont de HMD Skyline alleen van de voorkant.

Volgens de geruchten beschikt de HMD Skyline over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7s Gen 2-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4900mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Ook heeft de smartphone een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een IP67-rating.

De HMD Skyline krijgt mogelijk een adviesprijs mee van 459 euro, maar een releasedatum hebben we nog niet.

via [droidapp]