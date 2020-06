“OnePlus Nord Krijgt Dubbele Selfie-camera”

OnePlus werkt aan een goedkopere smartphone die mogelijk onder de naam OnePlus Nord 5G op de markt zal verschijnen. Er zijn nu nieuwe geruchten opgedoken die spreken over een dubbele selfie-camera in een ovalen uitsparing in het scherm.

Een aantal dagen geleden liet OnePlus weten dat het bedrijf werkt aan een nieuwe smartphone-serie die bestaat uit “betaalbare smartphones”. Geruchten over de ‘OnePlus Nord’ zijn al verschillende keren opgedoken en op gelekte renders zagen we tot nu toe een enkel cameragat aan de bovenzijde van het scherm. Volgens de laatste geruchten klopt dit echter niet en krijgt de smartphone een langwerpige uitsparing met twee camera-lenzen.

Het nieuwste bericht is afkomstig van AndroidCentral. De website zou van betrouwbare bronnen hebben gehoord dat de OnePlus Nord een inkeping krijgt die lijkt op de inkeping van de Huawei P40 Pro. De selfie-camera zou beschikken over een 32MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

De OnePlus Nord zou verder beschikken over een Snapdragon 765G-chipset, 8GB tot 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 6,55-inch 90Hz AMOLED-scherm en een 4.000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een groothoeklens en een dieptelens. De introductie van de OnePlus Nord 5G zal waarschijnlijk ergens tussen 6 en 12 juli plaatsvinden. De adviesprijs zal hoogstwaarschijnlijk ergens rond de 450 euro uitvallen.

