Google Assistent-routines Nu In Nederland Te Gebruiken

Google Assistent in Nederland kan nu eindelijk officieel gebruikmaken van routines. Met routines kun je met een simpel commando verschillende handelingen achter elkaar laten uitvoeren. Google laat in de onderstaande video zien hoe routines werkt.

Met de nieuwe functie kun je met een enkele spraakcommando meerdere handelingen tegelijk uitvoeren. Als je wil kun je routines ook op een specifiek tijdstip laten uitvoeren. Een routine kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je naar buiten gaat en al je slimme apparaten in huis wilt uitschakelen, de deur wil vergrendelen en de weersverwachtingen wil horen.

Routines is vorig jaar al gelanceerd, maar deze optie was tot nu toe nog niet officieel in Nederland te gebruiken. Om een routine in te stellen open je de Google Assistent op je smartphone, zeg simpelweg ‘Routines’, klik op het tandwiel onder de optie ‘Routines’, kies ‘Een routine toevoegen’ en voeg opdrachten en acties toe aan je nieuwe routine.

via [androidplanet]