Samsung Galaxy A53 en S21 FE Ontvangen Oktober-update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar twee smartphones van het merk. Het gaat om een update voor de Galaxy A53 en de Galaxy S21 FE, die in beide gevallen de beveiligingspatch van oktober 2023 met zich meebrengt.

Een groot aantal smartphones van Samsung hebben de afgelopen dagen een nieuwe update ontvangen. Ook voor de Galaxy A53 en de Galaxy S21 FE staat er een nieuwe update klaar om te downloaden. Het gaat om de beveiligingsupdate van oktober 2023.

De beveiligingspatch van oktober 2023 bestaat weer uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Beide updates werken alleen de beveiligingspatch bij en brengen dus geen nieuwe functies met zich mee. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]