Waar let je op bij het kopen van een nieuwe laptop?

Vanwege COVID-19 werken vele mensen nu vanuit huis met een laptop. Maar wat is belangrijk voor een goede laptop? Waar let je op bij een laptop kopen? Wat belangrijk is per laptop hangt puur van het gebruik af. Een laptop alleen voor werk zal andere eisen hebben dan een laptop waarop ook gegamed wordt.

Het kopen van een laptop begint allemaal bij het besturingssysteem. Wil je namelijk een Windows? Of heb je toch liever een OS X (Apple) of een Chrome OS (Google). Elk besturingssysteem heeft zijn eigen voor- en nadelen. Belangrijk is hierbij dus ook dat je goed kijkt naar welk systeem jij het makkelijkst en best vindt werken voor jezelf.

Technische aspecten

Nadat je het besturingssysteem hebt uitgekozen komen de technische aspecten om de hoek kijken. Hierbij is het belangrijk dat je kijkt naar wat jij fijn vindt en wat nodig is. De resolutie en inches van een laptopscherm wil je het liefst zo goed mogelijk hebben, maar kijk ook goed naar het gebruik van je laptop hierbij.

Andere technische aspecten zijn de processors en grafische kaart. Een goede grafische kaart is vooral van belang als je ook wilt gamen met een laptop. Hetzelfde geldt voor het werkgeheugen, wanneer je wilt gamen is een grotere werkgeheugen aangeraden. Anders voldoet een werkgeheugen van 4/8GB aan de eisen voor een werk laptop.

Aansluitingen

Vooral bij een werklaptop is het belangrijk om te kijken welke aansluitingen een laptop heeft. Hierbij kan je bijvoorbeeld kijken of er een mogelijkheid is om een extern beeldscherm te koppelen aan jouw laptop, waardoor je kan werken op 2 beeldschermen tegelijk.

De accucapaciteit is ook van belang, je wilt namelijk niet dat de accu van je laptop halverwege de werkdag al leeg is. Dit is ook een onderdeel om rekening mee te houden tijdens het uitzoeken van een laptop. Het belangrijkste bij het kopen van een laptop blijft vooral dat jij voor jezelf bepaald waar jij jouw laptop allemaal voor gaat gebruiken.