Motorola Moto G53 Nu In Nederland Verkrijgbaar

Motorola introduceerde in december de Moto G53 en drie maanden later is de smartphone ook eindelijk in Nederland verkrijgbaar. De Motorola Moto G53 krijgt een adviesprijs mee van 249 euro, maar is in sommige webwinkels al voor minder verkrijgbaar.

De Moto G53 is een budget-smartphone met een 6,5-inch 120Hz LCD-scherm, een Qualcomm Snapdragon 480 Plus-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens. Ook heeft de smartphone een NFC-chip en een koptelefoonaansluiting.

De Moto G53 draait uit de doos op Android 13 met de MyUX-schil. Dit is een vrij kale Android-schil. De smartphone ontvangt één Android-update naar Android 14 en drie jaar lang beveiligingsupdates.

