“Google Werkt Aan Opvouwbare Smartphone”

Google werkt aan verschillende nieuwe smartphones, waaronder een opvouwbare smartphone. Dit blijkt uit aanwijzingen die zijn gevonden in een intern document over de Pixel line-up van 2021.

Het document is ontdekt door de website 9to5Google. In het document staat dat Google werkt aan builds voor de Pixel 4a, Pixel 4a 5G en de Pixel 5 , maar ook aan builds voor een aantal andere smartphones. Zo is bijvoorbeeld de codenaam ‘barbette‘ gevonden, die vermoedelijk hoort bij de Pixel 5a.

Daarnaast zijn de codenamen ‘raven‘, ‘oriole‘ en ‘paspoort‘ gevonden. Raven en oriole verwijzen mogelijk naar de Pixel 6-serie. Bij het toestel met de codenaam ‘paspoort‘ wordt de term ‘vouwbaar’ genoemd. Google diende vorig jaar al een patent in voor een opvouwbare smartphone met clamshell-ontwerp.

Google zal de Pixel 6-serie en de opvouwbare ‘paspoort’ waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2021 introduceren. De Google Pixel 4a 5G en de Pixel 5 worden in oktober 2020 geïntroduceerd.

via [AW]