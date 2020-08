Nokia 8.3 5G Ligt Bijna In De Winkel

HMD Global introduceerde de Nokia 8.3 5G al in maart, maar de 5G-smartphone ligt nog steeds niet in de winkel. Nu is er echter een teaser video opgedoken die doet vermoeden dat de Nokia 8.3 5G eindelijk klaar is om uit te brengen.

Bij de introductie van de Nokia 8.3 5G gaf HMD Global al aan dat de smartphone pas in het begin van de zomer op de markt zal verschijnen. Vervolgens hoorden we een lange tijd niks meer over de smartphone, maar volgens Nokiapoweruser ligt de Nokia 8.3 5G binnenkort in de winkel. De smartphone is te zien in een video van topman Juho Sarvikas. De Nokia 8.3 5G verschijnt alleen op de markt in de kleur Polar Light.

De specificaties van de Nokia 8.3 5G heeft HMD Global eerder al gedeeld. De smartphone beschikt over een 6,8-inch LCD-scherm, een Snapdragon 765G-processor met 5G-modem, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens. Volgens de laatste berichten verschijnt de smartphone in de komende weken op de markt voor een adviesprijs van 599 euro.

via [AW]