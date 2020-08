Specificaties Google Pixel 5 Opgedoken In Benchmarktest

De nog onaangekondigde Google Pixel 5 is opgedoken in een benchmarktest. Hierdoor weten we nu meer over de specificaties van Google’s aankomende vlaggenschip-smartphones.

De gegevens van de benchmark bevestigen de aanwezigheid van een Snapdragon 765G-processor. Dit is een chipset voor mid-range smartphones met 5G-ondersteuning. Geruchten spraken al langer over de aanwezigheid van deze chipset. Google kiest dus niet voor de krachtige Snapdragon 865. De Pixel 5 in de benchmarktest beschikt over 8GB werkgeheugen, maar het is goed mogelijk dat Google meerdere varianten op de markt brengt.

Naar verwachting krijgt de Pixel 5 een moderner uiterlijk dan zijn voorganger, met dunnere schermranden. De smartphone draait op Android 11 en de behuizing bestaat uit metaal en glas. Google zal de Pixel 5 volgens de laatste berichten op 8 oktober introduceren.

via [AW]