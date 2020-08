“Opvolger Huawei Mate Xs Heeft Vouwbaar Scherm Aan De Binnenkant”

Er zijn geruchten opgedoken over de opvolger van de opvouwbare Huawei Mate Xs. De “Mate X2” beschikt mogelijk net als de Galaxy Z Fold 2 over een vouwbaar scherm die aan de binnenkant zit, in plaats van een scherm die aan de buitenkant zit, zoals bij de Mate X en Mate Xs.

Het gerucht over de Huawei Mate X2 is afkomstig van Ross Young. Hij schrijft op Twitter dat het opvouwbare scherm dit keer aan de binnenkant zit. Hij heeft verder niks laten weten over een eventueel tweede scherm aan de buitenkant.

Huawei heeft waarschijnlijk voor het nieuwe design gekozen om zo de kans om het scherm te beschadigen te verkleinen. Young schrijft verder dat het scherm voorzien is van een laagje CPI ‘Colorless Polymide Film’. Dit laagje is ook aanwezig op de Samsung Galaxy Fold, maar Samsung koos bij de Galaxy Z Fold 2 voor de stevigere ‘Ultra Thin Glass’.

Volgens eerdere geruchten krijgt de Huawei Mate X2 in totaal zes camera’s en levert Huawei de smartphone met een stylus.

Het is nog onduidelijk wanneer Huawei de Mate X2 zal introduceren en hoeveel de smartphone gaat kosten. De Mate Xs kreeg een adviesprijs mee van 2499 euro, dus de Mate X2 zal ook voor de meeste mensen onbetaalbaar zijn.

