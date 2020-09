TikTok Verdwijnt 20 September Uit De Amerikaanse Google Play Store

In de Verenigde Staten is de distributie van TikTok vanaf morgen verboden. De populaire app zal daarom uit de Google Play Store en de Apple App Store verdwijnen. Ook de Chinese app WeChat zal uit de app-winkels worden gehaald.

President Trump heeft in augustus aangegeven dat hij TikTok en WeChat in Amerika wil blokkeren, omdat de Chinese social media apps volgens hem en de Amerikaanse overheid content censureren, gebruikers bespioneren en data doorspelen aan de Chinese overheid. TikTok kreeg de kans om een verbod te voorkomen door de Amerikaanse tak van het bedrijf te verkopen. Microsoft toonde interesse, maar hier is geen deal uitgekomen.

Bestaande gebruikers kunnen TikTok en WeChat vanaf 20 september niet meer updaten. Naar verwachting is TikTok vanaf 12 november volledig onbruikbaar in de Verenigde Staten. Het is onduidelijk of dit besluit ook gevolgen heeft op gebruikers in Europa.

Interim-CEO van TikTok, Vanessa Pappas, heeft Facebook en Instagram om publieke steun gevraagd. Volgens Pappas is het bedrijf inmiddels zeer transparant en zou TikTok van plan zijn om alle data in de toekomst door een Amerikaans bedrijf te laten beheren.

via [androidplanet]