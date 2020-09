Huawei Verkocht 105 Miljoen Smartphones In Eerste Helft Van 2020

Huawei heeft de smartphoneverkoopcijfers van de eerste zes maanden van 2020 gedeeld. Ondanks de sancties en de coronacrisis wist de Chinese fabrikant 105 miljoen smartphones te verkopen.

Huawei heeft bekendgemaakt dat de fabrikant in de eerste helft van 2020 minder smartphones heeft verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. In totaal verkocht Huawei 105 miljoen smartphones. De nog steeds vrij hoge cijfers zijn vooral te danken aan de populariteit van het merk in thuisland China. In Amerika en Europa zijn de cijfers wel gedaald, omdat de Google-diensten ontbreken op de nieuwste smartphones van het merk.

Huawei hoopt dit jaar in totaal 200 miljoen smartphones te verkopen. Vorig jaar verkocht Huawei nog 240 miljoen smartphones.

via [droidapp]