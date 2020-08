“Microsoft Sluit In September Overnamedeal Met TikTok”

De Verenigde Staten wil de populaire app TikTok blokkeren omdat de app persoonlijke informatie zou doorsturen naar de communistische overheid van China. Dit is in landen als Amerika een grote privacyschending waar ze geen controle over hebben, waardoor een blokkade in eerste instantie de enige optie leek te zijn. Toch is er dankzij Microsoft mogelijk een andere oplossing.

Trump heeft aangegeven TikTok af te willen sluiten voor Amerikaanse gebruikers, omdat de videoapplicatie de privacy van gebruikers niet gegarandeerd en China dankzij de populaire app een extra mogelijkheid heeft om Amerikaanse staatsburgers te bespioneren. Amerika is overigens niet het enige land die TikTok wil blokkeren, ook landen als Australië, Nieuw-Zeeland, India en Canada denken er zo over.

Voor Amerikaanse TikTok-gebruikers is er echter nog hoop. Microsoft heeft namelijk laten weten dat het bedrijf uiterlijk 15 september een deal wil sluiten om de Amerikaanse activiteiten van TikTok over te nemen. Microsoft zou ook de delen van Canada, Australië en Nieuw-Zeeland overnemen. Microsoft noemt Europa niet, waardoor het er naar uit ziet dat het Europese gedeelte van TikTok in Chinese handen blijft.

