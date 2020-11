Sommige OnePlus 8 (Pro)-toestellen Volledig Gewist Na Software-update

Mensen met een OnePlus 8 of OnePlus 8 Pro kunnen beter even oppassen met het downloaden van de nieuwste software-update. Sommige gebruikers melden namelijk dat hun toestel volledig gewist is na het installeren van de OxygenOS 11.0.1.1-update.

De OxygenOS 11.0.1.1-update installeert de beveiligingspatch van oktober en fixt een aantal bugs op de OnePlus 8 en OnePlus 8T. Dit is natuurlijk prima, maar de update zorgt bij sommige gebruikers die van Open Beta 3 komen voor grote problemen. Na het installeren van de update krijgen gebruikers de vraag om hun toestel opnieuw op te starten. Zodra ze dat doen, worden de gegevens op hun telefoons volledig gewist. Veel van de getroffen gebruikers geven aan dat ze hadden ingesteld updates automatisch te downloaden en dat ze dus geen andere keuze hadden dan de defecte software te installeren.

OnePlus heeft aangegeven dat ze op de hoogte zijn van het probleem en dat ze werken aan een oplossing. Ze raden aan dat mensen die de 11.0.1.1-update al hebben ontvangen maar de telefoon nog niet opnieuw hebben opgestart dit ook niet te doen. Gebruikers moeten dit apk-bestand downloaden en installeren nadat ze de 11.0.1.1-update hebben geïnstalleerd en voordat ze hun toestel opnieuw hebben opgestart. Vervolgens open je de app en kies je voor “KEEP DATA”, waarna je de smartphone veilig opnieuw kunt opstarten.

via [AW]