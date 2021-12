Samsung Galaxy A52 Ontvangt Beveiligingspatch Van December

Vlak voor het einde van het jaar heeft Samsung nog een nieuwe update uitgerold. Het gaat om een beveiligingsupdate voor de Galaxy A52 die de beveiligingspatch op de smartphone bijwerkt naar die van december 2021.

De nieuwste beveiligingspatch is nu uitgerold voor de Samsung Galaxy A52. De update is direct te downloaden in Nederland en België, zo blijkt uit berichten van gebruikers. De update bevat de patches die Google in december heeft doorgevoerd, maar Samsung heeft zelf ook nog wat eigen fixes toegevoegd. De update lijkt naast de beveiligingsverbeteringen verder geen andere veranderingen met zich mee te brengen.

De december-update voor de Galaxy A52 is ongeveer 226MB groot en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]