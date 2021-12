Deze Motorola-smartphones Ontvangen Android 12-update

Motorola heeft een lijst gedeeld waarop alle smartphones staan die in de toekomst een update naar Android 12 ontvangen. Het gaat in totaal om 30 toestellen en de fabrikant heeft aangegeven in februari te beginnen met de uitrol van de updates.

In de onderstaande lijst staan alle smartphones die Motorola van een Android 12-update wil voorzien. Niet alle smartphones zijn in de Benelux verkrijgbaar en Motorola heeft nog geen specifieke releasedatums bekendgemaakt, maar het bedrijf heeft wel laten weten dat Motorola in februari 2022 begint met de uitrol van de eerste Android 12-updates. Welke smartphone als eerste een update ontvangt is ook nog onduidelijk.

– Motorola Razr 5G

– Motorola Razr 2020

– Motorola Edge 20 Pro

– Motorola Edge 20

– Motorola Edge 20 Lite

– Motorola Edge 20 Fusion

– Motorola Edge (2021)

– Motorola Edge 5G UW

– Motorola Edge Plus

– Motorola One 5G Ace

– Motorola One 5G UW Ace

– Motorola Moto G200

– Motorola Moto G71

– Motorola Moto G51

– Motorola Moto G41

– Motorola Moto G31

– Motorola Moto G100

– Motorola Moto G60s

– Motorola Moto G60

– Motorola Moto G50

– Motorola Moto G40 Fusion

– Motorola Moto G30

– Motorola Moto G Power (2022)

– Motorola Moto G Pure

– Motorola Moto G Stylus 5G

– Motorola Moto G Pro (Business Edition)

– Motorola Edge (2021) (Business Edition)

– Motorola Edge 20 (Business Edition)

– Motorola Edge 20 Lite (Business Edition)

– Motorola Edge 20 Fusion (Business Edition)

Android 12 is een grote update die onder andere het Material You-design met zich meebrengt. Dit design past het uiterlijk van de interface aan op de kleuren van de gekozen achtergrond. Een andere grote aanpassing is het Privacy Dashboard, waarmee gebruikers meer privacyopties krijgen en onder andere kunnen zien welke applicaties toegang hebben tot je microfoon, camera of locatie.

