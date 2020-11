Details Van Samsung Galaxy A32 En Galaxy A52 Gelekt

Er zijn specificaties opgedoken over de Samsung Galaxy A32 en Galaxy A52, de opvolgers van de A31 en A51. De mid-range smartphones leveren voor een aantrekkelijke prijs zeer goede specificaties. De toestellen zullen eind dit jaar worden geïntroduceerd.

Via GalaxyClub zijn details naar buiten gebracht over de aankomende Galaxy A32 en Galaxy A52. Volgens de bron zal Samsung in ieder geval de kleuren van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition toevoegen aan de Galaxy A-serie. Daarnaast weet GalaxyClub te melden dat de toestellen waarschijnlijk in januari 2021 in de winkels liggen.

De Galaxy A32 heeft volgens de bron een 48MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en nog een 13MP en 8MP lens. Die laatste twee zijn vermoedelijk een groothoeklens en een macrolens. Ook heeft de Galaxy A32 ondersteuning voor 5G.

De Galaxy A52 heeft een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens en een 8MP macrolens. Er komt een 4G-uitvoering (SM-A525F) en een 5G-uitvoering (SM-A526B) op de markt

via [AW]