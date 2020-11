“Deze 42 Smartphones Krijgen Harmony OS-update”

Huawei werkt al een tijdje aan een eigen besturingssysteem die op verschillende apparaten geïnstalleerd kan worden, inclusief smartphones. De website Huawei Central heeft een lijst gedeeld van alle Huawei- en Honor-smartphones die in de toekomst een Harmony OS-update kunnen verwachten.

Mede door de sancties van de Verenigde Staten is Huawei opzoek gegaan naar manieren om niet meer afhankelijk te zijn van Amerikaanse bedrijven. Zo heeft Huawei eerder al een alternatief gemaakt voor de Google Services op Android en werkt Huawei nu aan een eigen besturingssysteem voor smartphones en andere apparaten. Ontwikkelaars kunnen vanaf 18 december aan de slag met de eerste bèta-versie van Harmony OS. De publieke bèta moet vanaf april beschikbaar zijn.

Huawei liet eerder al weten dat gebruikers in de toekomst kunnen kiezen tussen Android met Huawei Mobile Services of Harmony OS. We weten nu ook welke 42 toestellen deze keuze krijgen. Het gaat om 36 smartphones, drie wearables en drie tablets. De volledige lijst staat hieronder.

Huawei-smartphones die Harmony OS-update ontvangen:

– Huawei Mate 40

– Huawei Mate 40 Pro

– Huawei Mate 40 Pro+

– Huawei Mate 40 RS Porsche Design

– Huawei Mate X

– Huawei Mate Xs

– Huawei P40

– Huawei P40 Pro

– Huawei P40 Pro+

– Huawei Mate 30 4G

– Huawei Mate 30 Pro 4G

– Huawei Mate 30 5G

– Huawei Mate 30 Pro 5G

– Huawei Mate 30 RS Porsche Design

– Huawei Nova 8 (Upcoming)

– Huawei Nova 8 Pro (Upcoming)

– Huawei Nova 7 Pro 5G

– Huawei Nova 7 5G

– Huawei Nova 7 SE

– Huawei P30

– Huawei P30 Pro

– Huawei Mate 20

– Huawei Mate 20 Pro

– Huawei Mate 20 X 4G

– Huawei Mate 20 X 5G

– Huawei Mate 20 RS

– Huawei Nova 6 5G

– Huawei Nova 6 SE

Honor-smartphones die Harmony OS-update ontvangen:

– Honor V40 (Upcoming)

– Honor 30 Pro

– Honor 30 Pro+

– Honor V30

– Honor V30 Pro

– Honor Play 4 Pro

– Honor X10 5G

– Honor 30

– Honor 30S

– Honor X10 5G

– Honor 20 Pro

– Honor 20

– Honor 9X

– Honor 9X Pro

Wearables die Harmony OS-update ontvangen:

– Huawei Watch GT 2 Pro (pre-installed – Chinese version)

– Huawei Watch GT 2e

– Huawei Watch GT 2

Tablets die een Harmony OS-update ontvangen

– Huawei MatePad Pro

– Huawei MatePad Pro 5G

– Honor Tablet V6

via [AW]