Samsung Introduceert 5nm Processor Met 5G-modem

Samsung heeft een nieuwe chipset voor krachtige mid-range smartphones aangekondigd. De Exynos 1080-chip is de eerste Samsung-chipset met de 5 nm architectuur. Ook heeft de chipset een ingebouwde 5G-modem.

Bedrijven als Qualcomm, Huawei en Samsung introduceren ieder jaar nieuwe chipsets voor smartphones, die weer een stukje sneller en zuiniger zijn dan de voorgangers. We wachten nog op de introductie van de Exynos 1000-chipset voor high-end smartphones, maar de fabrikant heeft nu alvast de Exynos 1080-chip aangekondigd voor de hogere mid-range smartphones.

De nieuwe chipset maakt gebruik van een moderne 5 nm architectuur, wat de Exynos 1080-chip energie-efficiënter maakt. Ook heeft de chipset een geïntegreerde 5G-modem met ondersteuning voor sub-6GHz-banden en de snelle mmWave standaard voor 5G. Hierdoor kunnen alle smartphones met deze chipset straks gebruikmaken van het 5G-netwerk.

De Exynos 1080-chip heeft acht kernen, namelijk één 2,8GHz Cortex-A78-kern, drie 2,6GHz Cortex-A78-kernen en vier 2.0GHz Cortex-A55-kernen. Voor de gpu gebruikt de chipset een Mali-G78 MP10. Er is ondersteuning voor 90Hz QHD-schermen en 144Hz Full HD-schermen. De chipset kan een enkele 200MP camera aansturen of een dubbele 32MP camera. Ook is er ondersteuning voor 4K filmen met 60 frames per seconde.

De eerste smartphones met een Exnos 1080-chipset zullen in 2021 op de markt verschijnen. De chipset zal als eerste gebruikt worden in de smartphones van Vivo.

via [AW]