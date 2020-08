“Huawei Werkt Aan Smartphones Met Harmony OS”

Huawei is volgens de laatste geruchten van plan om smartphones op de markt te brengen die draait op Huawei’s eigen besturingssysteem ‘Harmony OS’ in plaats van Android. Dit jaar krijgen we ook de eerste smartwatch met Harmony OS te zien.

Eerder schreven wij dat Huawei’s handelslicentie met Google niet is verlengd, wat zou betekenen dat Huawei vanaf nu geen Android-updates met Google-diensten mag uitrollen. Vlak na dit nieuws duiken er geruchten op over het eigen Harmony OS-besturingssysteem dat als alternatief voor Android zal worden gebruikt. Volgens bronnen van Gizchina mogen we binnenkort al de eerste Harmoy OS-telefoons verwachten.

Huawei heeft vorig jaar al laten weten dat Harmony OS op alle soorten apparaten kan draaien, zoals smartphones, wearables, televisies en pc’s. De eerste televisies met Harmony OS zijn eerder al uitgebracht. Daarnaast gaf Yu Chengdong, het hoofd van de consumer business bij Huawei, deze maand aan dat we dit jaar ook de eerste Harmony OS-smartwatch te zien krijgen. Vermoedelijk gaat het om de Fit Watch.

Yu Chengdong laat verder weten dat het bedrijf overweegt om over te stappen op Harmony OS als het niet langer van Android kan gebruikmaken. Op termijn zullen dan alle Huawei-producten op Harmony OS draaien. Wel heeft Huawei’s oprichter Ren Zhengfei eerder aangegeven dat er nog jarenlange ontwikkeling nodig is om Harmony OS geschikt te maken voor smartphones. De uitspraken van de Huawei-topman lijken dan ook in de eerste plaats dienen als antwoord op het niet verlengen van de tijdelijke handelslicentie vanuit de VS.

via [AW]