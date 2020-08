Huawei’s Tijdelijke Handelslicentie Met Google Verlopen

Nadat Huawei sancties opgelegd kreeg door de Verenigde Staten, kon de Chinese fabrikant meermaals gebruikmaken van een tijdelijke handelslicentie om met Google te mogen samenwerken. Deze licentie is echter verlopen zonder dat deze vernieuwd is. Dit kan voor complicaties zorgen.

De Amerikaanse overheid zette Huawei in 2019 op de Entity List , waarna Huawei niet meer met Google mocht samenwerken aan zijn Android-toestellen. Huawei ontving echter een tijdelijke handelslicentie (TGL) die het mogelijk maakte om Android-toestellen die voor 16 mei 2019 waren gelanceerd te blijven updaten. Deze licentie is meerdere malen met een aantal maanden verlengd, maar nu is de licentie echt verlopen.

Het aflopen van de TGL kan meerdere dingen betekenen. Zo kan het zijn dat de Amerikaanse handelsdepartement Huawei op termijn alsnog een nieuwe licentie zal overhandigen. Hierna kunnen de zaken zoals die nu lopen gewoon doorgaan. Krijgt Huawei geen nieuwe licentie dan zal het betekenen dat de fabrikant geen nieuwe Android-updates mag uitrollen die zijn voorzien van Google-diensten zoals de Play Store, YouTube, Gmail, Maps, etc. Huawei zal bij het uitbrengen van een nieuwe Android-update dan de Google-diensten moeten verwijderen en deze vervangen met Huawei Mobile Services, een eigen alternatief voor Google Mobile Services. Wat er daadwerkelijk gaat gebeuren is nog even afwachten.

via [AW]