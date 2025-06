“OnePlus 15 Krijgt Geen Hasselblad-camera”

Volgens de laatste geruchten werkt OnePlus voor de OnePlus 15 niet meer samen met het camera-merk Hasselblad. Ook zou de nieuwe vlaggenschip-smartphone geen ronde camera-module krijgen.

OnePlus slaat de OnePlus 14 over, omdat nummer “14” een ongeluksgetal is in thuisland China. Daarom heet de volgende vlaggenschip-smartphone van de fabrikant OnePlus 15. De eerst details over de OnePlus 15 zijn inmiddels al opgedoken in het geruchtencircuit.

Jarenlang werkte OnePlus samen met Hasselblad, waardoor het logo van Hasselblad ook aanwezig is op veel smartphones van de fabrikant. Bij de OnePlus 15 zou dit logo echter ontbreken, aldus Digital Chat Station. Volgens de bron krijgt de OnePlus 15 drie 50MP lenzen aan de achterzijde, waaronder een periscooplens. De camera-setup lijkt niet veel te verschillen met die van de OnePlus 13. Mogelijk zien we echter wel verbetering/veranderingen op software gebied, waar Hasselblad dit keer dus niks mee te maken zou hebben.

Verder zal OnePlus willen afstappen van de ronde camera-module en krijgt de OnePlus 15 intern een Snapdragon Elite Gen 2-processor. Meer details over de OnePlus 15 hebben we nog niet, maar de Europese introductie zal waarschijnlijk pas begin 2026 plaatsvinden. Dus nog genoeg tijd voor het uitlekken van meer specificaties.

via [AW]