“Xiaomi Mi Mix Alpha 2-concept Heeft 360 Graden Scherm”

Op het internet zijn beelden opgedoken van de Xiaomi Mi Mix Alpha 2. Dit is een concept-smartphone met een 360-graden scherm die aan de voorkant, de zijkanten en de achterkant doorloopt. De smartphone maakt gebruik van een pop-up module voor de camera’s.

Vorig jaar toonde Xiaomi de Mi Mix Alpha. Dit is een concept-smartphone met een scherm die aan de zijkanten doorloopt en ook een groot gedeelte van de achterkant in beslag neemt. Nu zijn via LetsGoDigital renders opgedoken die de opvolger van de Mi Mix Alpha tonen. Bij de Xiaomi Mi Mix Alpha 2 neemt het scherm letterlijk de hele behuizing in beslag.

De renders zijn gemaakt op basis van een patent die Xiaomi heeft ingediend bij de World Intellectual property Office (WIMO). De Xiaomi Mi Mix Alpha 2 heeft een zogeheten “surround display” die helemaal rondom de behuizing doorloopt. De camera die bij de eerste Mi Mix Alpha nog achterop de behuizing zat is verdwenen en nu verwerkt in een pop-up camera die boven uit de behuizing schuift. Hierin zitten drie lenzen die te gebruiken zijn als selfie-camera en als rear-camera.

Bovenop zit de power knop en onderop vinden we een USB-C poort en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de Mi Mix Alpha 2 officieel aan het publiek wil tonen.

via [AW]