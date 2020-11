Poco M3 Met Enorme Accu Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft deze week de Poco M3 officieel aangekondigd. De Poco M3 is een budget-smartphone met een enorme 6000 mAh accu en een 6,53-inch LCD-scherm. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van slechts 149 euro.

Met de Poco M3 wil de fabrikant gaan concurreren in het laagste prijssegment. De smartphone beschikt over een 6,53-inch LCD-scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels, een Qualcomm Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 18 watt snelladen. In de plastic behuizing vinden we nog een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Achterop zit een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. In de druppelnotch van het scherm zit een 8MP selfie-camera. De Poco M3 draait op Android 10 met de MIUI 12-launcher en krijgt een adviesprijs mee van 149 euro (4GB + 64GB) of 169 euro (4GB + 128GB).

