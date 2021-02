Samsung Galaxy A8 (2018) Ontvangt Voortaan Eén Update Per Kwartaal

Samsung heeft het updateschema voor de Galaxy A8 (2018) aangepast. Gebruikers kunnen voortaan elke drie maanden een beveiligingsupdate verwachten in plaats van maandelijks. De Galaxy A8 (2018) krijgt minder vaak een update omdat de smartphone inmiddels ongeveer drie jaar oud is.

De website GalaxyClub schrijft dat de Samsung Galaxy A8 (2018) voortaan minder updates krijgt. De afgelopen jaren ontvang de smartphone nog elke maand een beveiligingsupdate, maar vanaf nu zullen dergelijke update elke kwartaal worden uitgerold. De Galaxy A8 (2018) was een van de weinige Galaxy A-toestellen die elke maand een update kreeg.

Beveiligingspatches worden voortaan gebundeld en samen uitgerold in een grotere beveiligingsupdate. We weten niet hoelang Samsung de A8 (2018) nog blijft ondersteunen, maar we vermoeden nog één jaar.

