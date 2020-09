Samsung Lanceert Premium Titaniumversie Van Galaxy Watch 3

Samsung introduceerde in augustus tijdens een Unpacked-event de Galaxy Watch 3. De fabrikant heeft nu een premium titaniumversie van de derde generatie Galaxy Watch op de markt gebracht.

Samsung toonde de premium titaniumversie al tijdens de introductie van de Galaxy Watch 3, maar we moesten nog even wachten op de lancering. De Galaxy Watch 3 Titanium heeft volgens Samsung een uitstraling van een high-end horloge en is met vakmanschap gemaakt van de beste materialen. De smartwatch is een lichtgewicht model die elegant en duurzaam moet zijn en net als de reguliere Galaxy Watch 3 een roterende ring heeft.

De Samsung Galaxy Watch 3 Titanium komt met een premium metalen band in Mystic Black en krijgt een flinke adviesprijs van 649 euro met zich mee. De titaniumvariant beschikt over dezelfde specificaties als de reguliere Galaxy Watch 3 en kan onder andere je bloeddruk, je ECG (elektrocardiogram) en je zuurstofgehalte (SPO2) monitoren.

Je kunt de Samsung Galaxy Watch 3 Titanium kopen bij Coolblue.

via [AW]