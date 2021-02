Ford Auto’s Draaien In 2023 Op Android

Ford en Google werken samen om auto’s op de markt te brengen die draaien op Android. De eerste Ford-modellen met Android verschijnen in 2023 op de markt. Android brengt verschillende handige toevoegingen met zich mee.

Google en Ford hebben aangekondigd dat ze een uitgebreide partnerschap hebben opgestart. Ze werken samen om Ford-modellen te voorzien van Android. Hierbij zal de integratie verdergaan dan alleen een infotainmentscherm, want de auto zelf maakt ook gebruik van Android. Zo kun je communiceren via de Google Assistent, is Google Maps aanwezig en zal de auto gebruikmaken van Google Cloud voor verschillende toepassingen. Ook kun je apps installeren via de Google Play Store. Ford laat weten dat de samenwerking de verbonden ervaring in de voertuigen naar een hoger niveau moet tillen.

Ford en Google hebben een gedeelde visie: plezierige, veiligere en efficiëntere verbonden voertuigervaringen aanbieden, die speciaal ontwikkeld zijn om afleiding van de bestuurder tot een minimum te beperken en klanten altijd de nieuwste technologie te bieden via over-the-air-updates. Vanaf 2023 profiteren Ford- en Lincoln*-klanten wereldwijd van unieke digitale ervaringen, geïmplementeerd in het Android-besturingssysteem en met ingebouwde Google apps en services, waaronder kaart- en spraaktechnologie van wereldklasse: met Google Assistant kunnen bestuurders de ogen op de weg en de handen aan het stuur houden en via spraaksturing opdrachten laten uitvoeren; met Google Maps als de primaire navigatiedienst bereiken bestuurders hun bestemming sneller met realtime verkeersinformatie, automatische herberekening van de route, rijstrookaanwijzingen en meer; met Google Play hebben chauffeurs toegang tot hun favoriete apps om naar muziek, podcasts, audioboeken en meer te luisteren; deze apps zijn geoptimaliseerd en geïntegreerd voor gebruik in de auto.

via [droidapp]